Troppi incidenti sulla Cilentana, ecco dove si trovano i tre autovelox

La Cilentana (fatta eccezione per l’autostrada) è sicuramente l’arteria stradale più trafficata della zona sud della provincia di Salerno. E dove si verificano, nel corso dell’anno, numerosi incidenti. Non è un caso che, ormai da tempo, lungo la strada sono stati installati tre autovelox: uno è fisso, gli altri due sono mobili. Il primo si trova tra gli svincoli di Agropoli Nord e Agropoli Sud, mentre gli altri due sono collocati a Rutino e Vallo della Lucania, ma funzionano soltanto in alcuni giorni ed orari della settimana e sono in dotazione della Polizia Municipale.

Le postazioni

Nel primo caso - ricorda Infocilento - gli agenti della polizia locale si posizionano, solitamente, tra gli svincoli di Pattano e Vallo, ovviamente il controllo della velocità è presegnalato da apposita cartellonistica. Non è necessaria la contestazione immediata. Il secondo autovelox mobile, invece, è in uso al comune di Rutino, e i controlli interessano il tratto compreso tra gli svincoli di Perito e Omignano. Anche in questo caso vi è una presegnalazione dell’apparecchio mobile posizionato a bordo di un’auto della polizia locale. Il limite di velocità sulla Cilentana è di 50 km orari