Cilentana, le raffiche di vento ribaltano un camion: salvo il conducente

Dramma sfiorato, questa mattina, lungo la Cilentana, dove le forti raffiche di vento hanno ribatato un camion-frigo che stava percorrendo un viadotto nei pressi dello svincolo di Futani.

L'intervento

Per fortuna il veicolo non è precipitato nel vuoto ma soltanto grazie alla presenza del guard rail. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, soltanto poco tempo prima, erano intervenuti per rimuovere il tronco di un albero che stava per precipitare sulla carreggiata.