Lavori sulla Cilentana, scatta il senso unico alternato: i disagi

Per il proseguimento dei lavori di risanamento della pavimentazione lungo la strada statale 18 “Cilentana”, sarà istituito, già da questa sera, il senso unico alternato per il traffico veicolare.

I disagi

Dal 16 luglio all’8 agosto 2019, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo (esclusi i giorni festivi e prefestivi), non ci saranno più le chiusure del tratto stradale e le deviazioni sui percorsi alternativi, ma sarà istituito solo un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico o movieri, dal km 113,000 al km 119,500. Inoltre, saranno in vigore il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità del cantiere.