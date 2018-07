Cilento, Bassolino dal treno: "Siamo tanti in piedi, carrozze stracolme"

Come ogni anno Antonio Bassolino, ex governatore della Campania, si reca nel Cilento per trascorrere le vacanze estive. E, anche nel 2018, ha deciso di prendere il treno per raggiungere la sua destinazione, ossia Castellabate, dove da anni è proprietario di un’abitazione. Ma, come nel 2016 e nel 2017, non rinuncia a criticare il servizio di trasporto su rotaia.

Il post

Ecco cosa scrive sulla sua pagina Facebook: “Sul treno Agropoli-Napoli siamo in tanti in piedi, anche nelle intercapedini tra una carrozza stracolma e l'altra: difficile anche girare le braccia, che infatti sono attaccate al corpo per poter scrivere questo post. Era così anche l'anno scorso. Forse qualcosa si potrebbe fare”. Lo scorso anno le parole di Bassolino provocarono la reazione stizzita di Trenitalia.