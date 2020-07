Cilento, chiusa la spiaggia del Buondormire di Palinuro: stop alla sigarette a Montecorice

Chi si recherà sulle bellissime spiagge libere di Montecorice, nel Cilento, non potrà fumare. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Piccirilli per evitare l’abbandono indiscriminato di mozziconi di sigarette sugli arenili. E anche perché le emissioni di fumo potrebbero veicolare il contagio dell’infezione da Covid-19. Tra i divieti anche quello dell'uso della plastica sulle spiagge libere (dove non si potranno portare neanche i cani dalle 8 alle 19) e negli stabilimenti balneari.

Il caso Palinuro

Intanto è stato disposto il divieto di ingresso nella Spiaggia del Buondormire a Palinuro (Centola). Per motivi di sicurezza risulta interdetta, non è raggiungibile in barca via mare e lo storico sentiero che ne consentiva a tutti l’accesso via terra, risulta chiuso da un cancello. Ma i cittadini e gli operatori turistici non ci stanno. E, per questo, hanno stato costituito un comitato cittadino e il capogruppo di opposizione Marco Sansiviero ha presentato una interrogazione in consiglio comunale, che è stata inoltrata anche alla Capitaneria di Porto, ai vertici del Parco Nazionale del Cilento e finanche alla Procura di Vallo della Lucania.