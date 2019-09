Diplomifici del Cilento, oltre 340 studenti indagati: si cercano i pagamenti

Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania sugli istituti scolastici cilentani che rilasciavano diplomi in modo irregolare. Nel mirino - riporta Il Mattino - degli inquirenti, capeggiati dal procuratore capo Antonio Ricci, sono finite oltre 340 persone indagate in tutta Italia.

L'inchiesta

I carabinieri di Agropoli, a cui sono state affidate le indagini, nei giorni scorsi si sono recati presso i domicili di tutti gli indagati per raccogliere elementi utili alle indagini. Così come resta alta l’attenzione verso i due istituti scolastici situati nel comune di Castellabate, nei quali si sarebbero recati gli indagati per ottenere più “facilmente” l’attestato di maturità e titoli abilitativi all’insegnamento pagando 3 mila euro. Sono in corso, inoltre, accertamenti per fare luce proprio sulle modalità di pagamento dei diplomi e sulla possibilità che i beneficiari si recavano in sede per ritirarli oppure li ricevevano direttamente a casa.