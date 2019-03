Stranieri accusati e arrestati per novanta furti, due tornano liberi

A febbraio erano finiti in un'imponente operazione dei carabinieri, con l'emissione di 7 ordinanze di custodia cautelare per 90 furti commessi tra Campania, Calabria e Basilicata. Due di loro sono stati ora liberati dai giudici del Riesame. Le zone colpite erano principalmente nel Cilento, tra Albanella, Auletta, Buccino, Capaccio Paestum, Casal Velino, Castellabate, Felitto, Giffoni Valle Piana, Laureana Cilento, Montecorice, Oliveto Citra, Perdifumo, Polla, Pollica, Roccadaspide, Rivello, San Mauro Cilento, Sant’Angelo del Lombardi, Sicignano degli Alburni e Tramutola. Gli indagati erano sette extracomunitari residenti nei comuni di Roccadaspide, Eboli, Pontecagnano e Battipaglia che, una volta raccimolato il bottino, vendevano la merce a tre napoletani ricettatori che dovevano piazzare la refurtiva altrove

Il Riesame

Di questi due sono stati messi in libertà. Si tratta di due stranieri senza fissa dimora, uno dei quali risulta anche irregolare. Bisognerà attendere il deposito del dispositivo dei giudici, per comprenderne le ragioni. Durante l'attività di ricerca degli stranieri, un sottufficiale fu anche aggredito da alcuni dei coinvolti che, scoperti mentre fuggivano, avevano colpito il militare. Probabile che i giudici del tribunale della Libertà non abbiano ravvisato gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dei due stranieri.