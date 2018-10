Rubinetti a secco in dieci comuni del Cilento: ecco l'elenco

Rubinetti a secco in dieci comuni del Cilento. La società Consac segnala un guasto alla Condotta del Faraone che provocherà, per la giornata di oggi, non pochi disagi ai residenti.

L’elenco

I comuni coinvolti sono: Centola Capoluogo – frazioni San Severino eSan Nicola Di Centola; Pisciotta Capoluogo – frazioni Marina – Caprioli – Torre Gabella; Ascea Capoluogo – Velia e Stampella, Bivio Acquavella – Verduzio – Pedemontana – San Giorgio – Ardisani – Dominella di Casal Velino, frazioni Velina e Salicuneta Di Castelnuovo Cilento – Vallo Scalo, Casino Lebano Di Orria – Omignano Scalo e Cerreta, frazione Pioppi – Minnelea – Caleo e Acciaroli di Pollica, Agnone – San Nicola a Mare e Punta Capitello Di Montecorice.