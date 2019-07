Cilento, ritrovati i resti dell'aereo scomparso: si indaga

Sono stati rinvenuti, a largo del litorale di Acciaroli, gli altri resti dell’aereo da turismo scomparso, nei cieli del Cilento, il 13 maggio scorso. L'equipaggio del peschereccio “Infante” di Castellabate ha allertato immediatamente personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Agropoli che sotto il coordinamento del Comandante Cimmino hanno prontamente attivato tutte le procedure di rito.



Il ritrovamento

L'imbarcazione, con reti da pesca, ha trascinato e poi issato dalle onde la fusoliera dell’ultraleggero anfibio. Ma, a causa del peso, il biposto si è spezzato e parte delle lamiere sono ripiombate a circa 45 metri di profondità; il comandante del peschereccio, comunque, ha potuto fornire le coordinate. La Guardia Costiera di Agropoli procederà con le operazioni di recupero dai fondali dell’aereo, con il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli.

Il velivolo

Si tratta del velivolo ultra leggero modello Savannah a bordo del quale viaggiavano il 56enne Giuseppe De Maggio di Messina e la 53enne Rossella Gimignano di Catanzaro, che avevano partecipato alla 18° edizione del “Meetig di primavera”, tradizionale festa dei piloti di Castiglione del Lago, per poi dirigersi a Nicotera, in Calabria, prima di lanciare l'ultimo Sos, agganciato nei pressi del Monte Stella nel Cilento.

Il recupero

Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera incontrerà i pescatori del peschereccio Infante, per acquisire tutte le informazioni necessarie per far intervenite il nucleo dei sommozzatori.

