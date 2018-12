Cilento e Università di Salerno più vicine: partono nuovi collegamenti

Collegati diversi Comuni del Basso Cilento quali Camerota, Centola, Celle di Bulgheria, Castelnuovo Cilento con corse diversificate e utili a tutti gli studenti universitari. Un risultato importante - fanno sapere dall'Agenzia Infante Viaggi - nato dall'impegno del presidente della IV Commissione Trasporti Regione Campania Luca Cascone, il quale su indicazione e collaborazioni dei sindaci dei Comuni di Camerota e Centola, ha dato la possibilità di raggiungere l'Università di Fisciano con corse dirette. “Ringraziamo il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca - sottolineano i vertici dell'agenzia - il potenziamento della corse, non solo migliorano le condizioni di trasporto, e della mobilità cilentana, ma hanno anche sbloccato posti di lavoro nel settore trasporti”. “Il settore trasporti dopo anni bui ha visto enormi passi in avanti rispetto al passato - continua il titolare Alessandro Infante - autobus nuovi in arrivo, servizi aumentati, pagamenti regolari da parte della Regione e molto altro”.

I commenti dei sindaci

Il potenziamento delle corse è un altro passo avanti in virtù della campagna "Unico Campania" promossa ed istituita dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Sono infatti decine di migliaia di studenti che hanno aderito e ricevuto l'abbonamento gratuito (in relazione ai requisiti). Un abbonamento che ha visto la riduzione della spesa per la famiglia ed ha creato i presupposti per l'aumento della domanda. Il trasporto ed il diritto all'istruzione sono punti cardine della volontà politica regionale. “E’ doveroso ringraziare il presidente De Luca e l’onorevole Cascone - afferma Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota - un altro importante passo in avanti dopo la riapertura della strada provinciale 430 Cilentana nel tratto tra Agropoli e Prignano Cilento, il Metrò del Mare, ovviamente il Frecciarossa, questa volta un servizio molto importante per i giovani che potranno avere un rientro agevolato e raggiungere l’università con una tempistica molto più breve. Ma non solo: qui c’è da considerare anche il risparmio economico. Queste azioni aiutano il Cilento ad uscire sempre di più dall’isolamento”.

Sulla stessa linea il primo cittadino di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola: “Ringrazio la Regione Campania e l’amico Luca Cascone per le risorse finanziarie destinate al comprensorio del Basso Cilento e in particolare al Comune di Centola ove queste risorse sono state destinate sia per l’arrivo del Frecciarossa presso la stazione dei treni di Centola-Palinuro-Marina di Camerota, che per questa linea molto importante da Palinuro per l’università di Fisciano attiva dal lunedì al venerdì. L’autolinee Infante svolge da sempre un ruolo cardine nei trasporti di Camerota e di tutto il Basso Cilento - chiosa Scarpitta - dimostra di essere un’azienda leader che guarda al futuro dei giovani, del territorio e del Comune di Camerota”.