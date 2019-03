8 marzo al cimitero, Salerno non dimentica: omaggio alle donne nigeriane

Salerno non dimentica le 26 donne nigeriane morte in mare, sbarcate in città e seppellite a Brignano (dieci) e negli altri cimiteri della provincia. Stamattina, venerdì 8 marzo, il sindaco di Salerno Enzo Napoli e l'assessore alle politiche sociali, Nino Savastano, hanno deposto mimose sulle tombe delle donne, ai piedi del monumento costruito dall'artista Pietro Lista e nell'ossario.

Il ricordo

"Il Comune si è fatto carico di una tragedia immane: al cimitero di Salerno ospitiamo dieci donne, una delle quali era anche incinta. E' un ricordo che va tenuto vigile e sveglio - ha commentato il primo cittadino - Dimenticare è la peggiore cosa che possa accadere: non è giusto e non è umano. Il sacrificio di queste donne è un atto intollerabile e ingiustificabile. Può avere un senso nel ricordo e può essere utile solo come monito per chi scrolla le spalle e si gira dall'altra parte. C'è una spinta xenofoba nel Paese ma Salerno vuole viaggiare in controtendenza: ci sono delle tragedie che vanno guardate diritto in faccia. Ci sono dei valori non negoziabili, su tutti l'accoglienza e la tolleranza. Qualche piccolo gesto simbolico può essere utile alla democrazia. A differenza della tragedia della Shoa, qua nessuno può dire non sapevo". Nino Savastano, assessore comunale alle politiche sociali, ha aggiunto: "Questa resta una ferita aperta per la nostra città. Arrivarono a Salerno giovanissime donne in un momento in cui il porto della nostra città era stavo individuato dal Ministero quale porto di sbarco. Abbiamo accolto piú di 22mila persone e 500 minori non accompagnati. Ringraziamo il fioraio Enzo Carrella che ha donato le mimose".