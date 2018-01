Cimitero di Brignano nel degrado, la Cgil: "Si faccia cassa con le tombe"

Utilizzare il cimitero per fare cassa con l’obiettivo di destinare nuovi finanziamenti al restyling proprio della struttura di Brignano, che da anni, ormai, versa in una situazione di degrado. A lanciare questa proposta è l’esponente della Cgil Angelo De Angelis, che chiesto un incontro al sindaco Enzo Napoli.

Il commento

Intervistato da La Città, De Angelis affronta di petto la questione: “Abbiamo oltre cinquecento tombe abbandonate da oltre cinquant’anni In pratica non vengono fatte esumazioni, perché presumibilmente non ci sono più eredi. In questi casi, la legge consenta che vengano requisite dall’amministrazione che previo apposito bando di gara può assegnarle a nuove famiglie. Il costo di ogni tomba oscilla tra i 5mila e gli 8mila euro, quindi l’operazione potrebbe fruttare più di due milioni di euro, parte dei quali dovrebbero essere investiti per ristrutturare il cimitero dove la manutenzione lascia molto a desiderare”.