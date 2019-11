Cimitero nuovo nel degrado a Nocera Superiore, la denuncia

Lavori urgenti al nuovo palazzo cimiteriale nuovo a Nocera Superiore. L'istanza arriva dal coordinatore del movimento Legalità e Trasparenza, Raffaella Ferrentino, affinché vengano eliminate le infiltrazioni gravose all'interno della struttura che si presenta in uno stato fatiscente e degradato.

La denuncia

“Ci sono delle omissioni sul fronte del controllo e vigilanza dell'ente creando pericoli per la sicurezza dei cittadini che si recano a far visita ai propri defunti - ha detto Ferrentino - Servizi igienici chiusi e luogo esposto a gravi carenze di igiene urbana. Occorre intervenire altrimenti opereremo in tutte le sedi per denunciare ciò”.