Raid al cimitero di Pontecagnano, furti e lapidi divelte: "Allarme sicurezza"

Non solo furti in appartamento e di auto. Questa volta i vandali sono entrati all’interno del cimitero di Pontecagnano, dove, la scorsa notte, hanno distrutto lapidi e forzato le cappelle per rubare vasi ed altro materiale in rame e ottone.

La denuncia

A denunciarlo è una donna sulla pagina Facebook “Città di Pontecagnano Faiano”: “Ad alcuni per puro sfregio hanno fatto solo danni e basta. Il tutto stanotte, con tutta calma, non essendoci telecamere e troppa illuminazione. In ufficio – racconta - mi è stato detto che avevano chiamato carabinieri e vigili, ma li stavano ancora aspettando. Da altri signori mi è stato riferito che sono giorni che chi si reca al cimitero anche solo per un veloce saluto ai propri cari, al ritorno trova macchine aperte, finestrini rotti, in pieno giorno. Schifo è la parola più giusta per questo avvenimento! Non se ne può più. La sicurezza a Pontecagnano è nulla! Chi può si rechi al cimitero per controllare i propri cari”.