Cade nel fosso di un defunto: anziana finisce in ospedale

Paura, giovedì pomeriggio, a Roccapiemonte, dove un’anziana di 80 anni si è recata al locale cimitero insieme al nipote. Soltanto che, durante il tragitto all'interno del camposanto, è caduta accidentalmente in una fosso appena scavato dai dipendenti del cimitero per accogliere, a breve, la bara di un defunto.

I soccorsi

La malcapitata, in quel momento, era sola poichè la nipote si era avviata a prendere la macchina. A quel punto, nonostante i dolori provocati dalla violenta caduta, ha preso il cellulare per telefonare a quest’ultima, la quale ha dato prontamente l’allarme. Sul posto sono giunti gli addetti alla tumulazione che hanno aiutato l’anziana ad uscire dal fosso. Necessario l’intervento anche dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Nocera Inferiore per accertamenti. Per fortuna le sue condizioni di salute sono buone.