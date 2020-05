Riapre il cimitero: Scafati fissa gli orari, a Campagna su prenotazione

La fase-2 al tempo del Covid consente ai cittadini maggiore mobilità e tra le ragioni di abbandono temporaneo del proprio domicilio c'è anche la visita ai defunti. Non tutti i Comuni, però, hanno applicato le stesse regole. Da Nord a Sud del capoluogo, c'è ad esempio differenza tra Scafati e Campagna.

Ordinanza

Con atto dirigenziale predisposto oggi, lunedì 4 maggio, il sindaco di Scafati, Salvati, alla luce dei recenti provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione Campania, ha disposto la riapertura al pubblico del cimitero cittadino. Sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L'ingresso sarà consentito a chiunque, a patto che si rispettino le misure di prevenzione prescritte dalle norme in vigore: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti), distanziamento sociale, divieto di assembramento.

A Campagna

A partire dalle ore 14 di oggi, lunedì 4 maggio, sarà possibile prenotarsi, per la visita al cimitero al numero 3760177682. Per evitare assembramenti, "le visite avverranno per gruppi di 15 persone nella parte vecchia del cimitero e 15 nella parte nuova e avranno la durata di 45 minuti. Occorrerà - scrive il sindaco Monaco - rispettare tutte le normative in vigore, indossare le mascherine ed i guanti".