Festa di tutti i Santi, via vai di visite al Cimitero sotto la pioggia: regge il piano traffico

Nessun ingorgo, ma, anzi, traffico scorrevole in via Irno e a Brignano, oggi, 1° novembre nel giorno di festa per Tutti i Santi. Complice, probabilmente, il maltempo, nessuna coda, nè rallentamento si è verificato in zona: molte, le persone che hanno raggiunto a piedi il Cimitero, mentre altre hanno preferito spostarsi in auto, seguendo il percorso studiato dal Comune per agevolare la circolazione.

L'affluenza

Nonostante gli ombrelli, ad ogni modo, in tanti si sono già recati a Brignano, per pregare sulle lapidi dei propri cari scomparsi. Il boom di presenze, come da tradizione, è previsto per domani, giorno dedicato ai defunti: il piano traffico, ad ogni modo, dovrebbe "reggere" anche domani.

I controlli

Notevole, inoltre, il dispiegamento delle forze dell'ordine, tra Polizia della Questura e Agenti della Municipale, lungo l'intero tragitto che conduce agli ingressi del Campo Santo. Di parcheggiatori abusivi, dunque, almeno per oggi, neppure l'ombra.