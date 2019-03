"Cinem-Azioni per i diritti sociali": venerdì sarà presentata la tre giorni dedicata al cinema

Cinem-Azioni per i diritto sociali, la tre giorni dedicata al cinema organizzata dall'associazione Salute e Vita, sarà presentata venerdì 8 marzo alle 11 presso il bar libreria G. Verdi di piazza Matteo Luciani. Alla presentazione parteciperanno, oltre al presidente di Salute e Vita Lorenzo Forte anche i direttori artistici Davide Bottiglieri e Luigi Di Domenico e l'ideatore dell'iniziativa Matteo Maria Zoccoli.

L'iniziativa

"Cinem-Azioni per i diritti sociali - spiegano dall'organizzazione - è un ciclo di eventi culturali cinematografici che puntano ad accendere i riflettori sui diritti". Il primo incontro, dal titolo #ambientetradito, ci sarà il 15 marzo e di mattina, vedrà l’associazione impegnata nel corteo frutto della mobilitazione globale che nasce dalla giovane attivista Greta Thunberg. Fridays For Future raccoglie tanti giovani ed anche a Salerno, come nel resto del mondo, ci sarà un corteo per chiedere in modo fermo concreti provvedimenti per proteggere il nostro pianeta. Nel pomeriggio, invece, presso l’associazione A Casa di Andrea-Lvh a via Posidonia 153, si proseguirà facendo intervenire i numerosi relatori. Il secondo incontro, dal titolo #restiamoumani, tratterà il tema dell’integrazione e il modo di affrontare il fenomeno migratorio. "La mattina al salone Bilotti dell’Archivio di Stato avremo ospiti, insieme a tanti altri protagonisti delle battaglie civiche, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e Padre Alex Zanotelli - spiegano da Salute e Vita - Il pomeriggio, sempre con gli amici dell’associazione A Casa di Andrea-Lvh, continuerà il confronto su questo tema, che mai comein questi ultimi anni si sta dimostrando così centrale. L'ultimo incontro, che si terrà il 17 marzo, avrà il titolo #argentovivo e tratterà dell'inclusione sociale per i diversamente abili che affrontano le barriere architettoniche. "Nel pomeriggio - concludono dall'associazione - si affronterà insieme le diverse barriere, quelle delle mura di una prigione con la direttrice del carcere di Salerno Rita Romano, l’On. Rita Bernardini e tanti altriospiti. Nella sede dell’associazione A Casa di Andrea-Lvh che ci ha aperto le porte accogliendoci come unporto sicuro". L’evento supportato dal CSV di Salerno è teso a promuovere la cultura del volontariato vero, come momento imprescindibile nella vita di ognuno di noi.