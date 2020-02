Cinesi alle Poste per inviare mascherine: utenti abbandonano l'ufficio per la fobia del contagio

L'effetto Coronavirus continua a farsi sentire nel nostro territorio. E' la volta del servizio postale: tra Agropoli e Capaccio Paestum, infatti, diversi cinesi stanno acquistando e spedendo nel loro paese d’origine delle mascherine per prevenire la diffusione del virus.

Il caso

Come riporta Infocilento, non è mancato qualche cittadino in coda alle Poste che ha abbandonato gli uffici per paura di contrarre la malattia. Di pochi giorni fa, la solidarietà espressa dal presidente dell'Ufficio Migrantes, Antonio Bonifacio, ai cittadini asiatici presi di mira a Salerno, senza un reale motivo, per via dell'emergenza virus.