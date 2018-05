Sfonda la porta dei vicini e picchia la moglie davanti al figlioletto: 33enne arrestato a Fratte

Polizia in azione, ieri sera, a Fratte. Gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto R.M.S., 33enne cingalese, regolare sul territorio dello stato, in quanto, in evidente stato di ubriachezza, ha percosso sua moglie in piazza Galdi. La donna, con il figlio minore, ha tentato di rifugiarsi presso l’abitazione di alcuni vicini, ma l’uomo l'ha raggiunta, sfondando con la forza la porta, per parlarle. Da qui è scaturito un violento litigio con l’uomo che continuava a picchiare la donna che, impaurita, è fuggita in strada con il figlio.

L'intervento

L’immediato intervento degli agenti della Sezione Volanti, in servizio di pattugliamento in zona, ha evitato che la lite trascendesse ulteriormente, bloccando prontamente il cingalese che, dopo essere stato calmato, è stato condotto negli uffici della Questura. Già in passato l’uomo si era reso responsabile di analoghi comportamenti violenti nei confronti della moglie, a cui era seguito un provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa familiare.

L'arresto

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato messo in manette per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio aggravata su disposizione del P.M. di turno e condotto presso la casa circondariale di Salerno-Fuorni, in attesa del giudizio di convalida.