Pollica, cinghiale prova a sfondare il cancello di un'abitazione: il grido di aiuto di una residente

Io non posso vivere con un cinghiale che alle 6 del mattino sale per le scale di casa e cerca di sfondare il cancello. Mio marito ha dovuto urlare, poi prendere l'unico strumento di terrore presente in casa, ovvero la mazza della scopa per cercare di scacciarlo.

Quando il "signor cinghiale" ha deciso di andar via, mio marito è uscito per recarsi al lavoro e non é la prima volta!