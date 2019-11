Emergenza cinghiali, faccia a faccia con una famiglia di ungulati: giovane "intrappolato" in casa

Ancora disagi e denunce, a causa dei cinghiali. Un uomo è rimasto ostaggio per circa un’ora, stamattina, all’alba, a Sanza: il malcapitato che stava per uscire di casa, si è trovato dinanzi un grosso cinghiale con prole al seguito, come riporta Infocilento.

Il caso

Il malcapitato ha subito chiuso la porta di casa e ha aspettato che i cinghiali si allontanassero, dopo più di un’ora di lunga attesa e con tutti i ritardi del caso. L'emergenza cinghiali, dunque, continua a farsi sentire.