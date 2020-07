Capaccio, donna si lancia dal balcone della casa di riposo: 5 indagati

Ci sarebbero cinque indagati per la morte dell'anziana di 77 anni che domenica sera si è lanciata dal balcone di una casa di riposo, a Capaccio. Professionisti legati alla struttura, un medico e altre due persone sarebbero state denunciate in stato di libertà per il reato di abbandono di persona incapace.

Le indagini

Gli inquirenti hanno acquisito l'elenco di tutti gli ospiti presenti. Hanno anche controllato la collocazione di alcune telecamere all’interno della casa di riposo. I sanitari del 118 avevano provato, invano, a rianimare la signora. Ascoltati anche i familiari della 77enne, che era in cura e soffriva di disturbi, prima della restituzione della salma per il funerale.