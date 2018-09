Circo, Orfei si scusa con Lanzara: "Nessuno spettacolo con gli animali"

Vittoria storica del sindaco Giuseppe Lanzara nello scontro avvenuto nelle ultime ore con la famiglia Orfei.

Il caso

Questa mattina, con una lettera indirizzata al primo cittadino di Pontecagnano Faiano e agli Uffici di pertinenza, i vertici del gruppo circense hanno posto le proprie scuse per l’atteggiamento assunto nei confronti di Lanzara - vittima nel pomeriggio di ieri di una dura aggressione in località Sant’ Antonio- e si sono ufficialmente impegnati a non utilizzare gli animali durante gli spettacoli, eliminare la cartellonistica pubblicitaria affissa abusivamente, risolvere le problematiche riguardanti la viabilità, richiedendo le autorizzazioni previste.

Un risultato epocale, che riempie di orgoglio Lanzara, storicamente sensibile alle questioni animaliste, che nei giorni scorsi aveva inaugurato la sua battaglia ponendo delle restrizioni (ordinanza numero 38 del 11 settembre 2018) agli spettacoli programmati nel territorio da lui rappresentato fino al 18 settembre. Nella giornata di ieri Lanzara aveva, inoltre, provveduto in prima persona ad effettuare un controllo sui manifesti affissi abusivamente dai circensi. La cosa aveva suscitato l’ira degli Orfei, che avevano avvicinato la massima autorità cittadina con fare minaccioso. Più che soddisfatto il commento del Sindaco, raggiunto nelle ultime ore da una valanga di email, messaggi e telefonate di congratulazioni per il percorso intrapreso in favore degli animali:

Il commento

Soddisfatto Lanzara: ““Finalmente siamo arrivati ad una conclusione ragionevole e rispettosa dei diritti di tutti. Si tratta di una conquista epocale, che segna un periodo di reale cambiamento, in cui qualsiasi azione o iniziativa deve, e sottolineo deve, rispondere ai princìpi della legalità e della giustizia. Il Circo Orfei si terrà dopo, e solo dopo, aver ottenuto le dovute autorizzazioni, fino a stamattina non rilasciate dagli uffici di competenza, e si svolgerà senza l’utilizzo degli animali, spesso sottoposti a stress e vessazioni terribili e notoriamente inutili”.