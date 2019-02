Arriva il circo a Salerno, gli animalisti in via Allende per dire "no"

Cartelloni pubblicitari, camion e roulotte preannunciano l'arrivo del circo a Salerno e agli angoli delle strade vengono distribuiti buoni sconto. Così, scendono in campo gli animalisti di Veg in Campania:

Quello che loro definiscono "uno spettacolo di lunga tradizione" è, per gli animali, la totale assenza di libertà, un'intera vita passata a sognare guardando attraverso gabbie, sbarre, recinti. Non ci si abitua alla prigionia solo perché si tratta di esemplari nati in cattività . Il significativo abbassamento delle temperature con conseguenti nevicate e gelate nelle ultime ore, infatti, è fonte di ulteriore tormento per animali, che in natura vivono nella savana africana o provengono da altre zone caldissime, nelle quali è impossibile registrare questo freddo. .

Consolidate teorie psicologiche ritengono che lo spettacolo con animali sia altamente diseducativo per i più piccoli, che lo vedono come una vera e propria legittimazione della sopraffazione del più forte nei confronti del più debole, dell'uomo su tutti gli animali.

Ancora una volta, in via Salvador Allende, oggi noi ci saremo a spiegare le nostre ragioni, che poi sono quelle degli animali. Giustizia e libertà per loro.