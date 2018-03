"C'è posta per te" arriva a Nocera Inferiore: ma Francesca non perdona Ciro

Il programma “C’è posta per te” torna a fare tappa in provincia di Salerno. Questa volta i postini di Maria De Filippi sono arrivati a Nocera Inferiore per occuparsi di un caso di amore e tradimento.

La storia

Un ragazzo di nome Ciro si è rivolto alla trasmissione Mediaset perché voleva tornare insieme alla sua compagna Francesca. Lei, dopo tre anni di convivenza, da cui è nato anche un bambino, il 18 febbraio lo ha cacciato di casa perché, grazie ad un’applicazione attivata sul cellulare, ha scoperto che il compagno aveva iniziato una relazione con una ragazza che lavorava con lui all’interno di un bar. Quindi lo lascia senza sentire ragioni. Lui, però, le chiede perdono e fa di tutto per farsi perdonare. Ma Francesca resta irremovibile. E così Ciro si rivolge a “C’è posta per te”. Lei accetta l’invito, arriva nello studio, ma appena vede c’è dall’altra parte della busta decide di andare via senza neanche lasciarlo parlare. La loro storia d’amore, a quanto pare, è finita davvero.