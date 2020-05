Cisal Metalmeccanici, il salernitano Gigi Vicinanza nominato nella segreteria nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gigi Vicinanza è stato nominato componente nazionale della segreteria Cisal Metalmeccanici. Salernitano 67enne, Vicinanza è nel mondo sindacale da oltre 30 anni. Da operaio della IlvaForm ha sempre difeso i diritti dei lavoratori che, nei giorni scorsi, l'hanno portato a far parte del coordinamento nazionale del sindacato di categoria guidato da Fulvio De Gregorio. "Sono onorato di poter portare la mia esperienza a servizio di una federazione che, quotidianamente, dimostra di sostenere in prima linea le esigenze dei lavoratori. In segreteria porterò la "vertenza Salerno", composta da tante situazioni complesse: dalle grandi aziende sindacalizzate alle piccole realtà dove i lavoratori sono costretti a rinnegare le parti sociali per poter continuare ad avere uno stipendio. In un momento come questo, serve concretezza agendo sulla sburocratizzazione del Paese Italia per permettere alle imprese di non fallire".