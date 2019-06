Cisl Salerno, Cantalupo è il nuovo segretario generale dei pensionati

Giovanni Cantalupo è il nuovo segretario generale della Fnp Cisl di Salerno. Ex insegnante originario di Ogliastro Cilento, da 30 anni è iscritto alla Cisl nel corso della sua carriera sindacale è stato segretario generale nazionale della Cisl Beni culturali, componente del Consiglio superiore dei beni culturali per conto del Ministero e segretario confederale della Cisl Salerno.

L’elezione

La sua elezione è stata ratificata questa mattina, in occasione del consiglio generale dei pensionati salernitani della Cisl tenutosi presso l'hotel Mediterranea. Cantalupo così prende il posto del segretario generale uscente Giovanni Dell'Isola che per limiti d'età, come previsto dallo statuto del sindacato, lascia insieme al collega di segreteria Matteo Autuori. All'evento hanno preso parte il segretario generale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres, il segretario generale della Fnp Cisl Campania, Augusto Muro, la segretaria generale della Cisl Campania, Doriana Buonavita, e Patrizia Volponi, segretaria nazionale della Fnp.

La relazione

Soddisfatto Dell’Isola che, nel corso del suo intervento, ha dichiarato: “Con Gerardo Ceres abbiamo consolidato un forte rapporto di collaborazione, soprattutto nelle politiche sociali e nella presenza organizzativa sul territorio che sta dando risultati positivi ed al quale va dato il grande merito di aver rilanciato con forza la nostra organizzazione sull'intero territorio provinciale. In questi anni c’è stato il tentativo da parte di alcune forze politiche, ma anche da parte di governi di sminuire e delegittimare il ruolo del sindacato e dei corpi intermedi ritenendo di essere gli unici depositari delle decisioni. Chi non capisce l’importanza della rappresentanza dei corpi intermedi e del sindacato e, in particolare, come sta avvenendo negli ultimi anni da parte di alcuni uomini, partiti e movimenti politici - ha denunciato il segretario uscente - è fuori dalla storia e dalla realtà rischiando di far innescare pericolosi scontri sociali a causa della perdurante e grave crisi economica e sociale che ha colpito larghe fasce della popolazione. In realtà quando è mancato il confronto sono state adottate decisioni sbagliate che hanno ancora di più peggiorato la situazione degli italiani e dei pensionati in particolare che continuano a pagare le conseguenze di scelte errate. In questi anni quando i governi hanno avuto bisogno di soldi i pensionati sono diventati i bancomat da cui attingere risorse”.

Poi su Cantalupo e il suo percorso in Cisl: “Questo passaggio – ha dichiarato Dell’Isola - avviene in modo sereno e condiviso perché la Fnp è una organizzazione unita e coesa. L'amico che proponiamo nel ruolo di segretario generale è persona da tutti conosciuta ed è un dirigente di grande esperienza e capacità, avendo ricoperto ruoli di grande responsabilità all'interno della propria categoria e nella Cisl. L'amico Giovanni Cantalupo infatti è veramente la persona giusta per guidare la Fnp. Infine, voglio esprimere riconoscenza e affetto a mia moglie e alle mie figlie, perché dietro l'impegno, c'è la pazienza e la comprensione della famiglia, senza la quale la passione,gli ideali e lo spirito di abnegazione che mi ha portato da oltre 50 anni ad amare questo meraviglioso impegno di vita che è il sindacato, non sarebbe stato possibile vivere”.