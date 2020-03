Sessa Cilento: cittadinanza onoraria ai medici Botti, Ascierto e Bianchi

"È con orgoglio e stima che il Sindaco e l'Amministrazione Comunale intendono conferire la cittadinanza onoraria ai professori Gerardo Botti, Paolo Antonio Ascierto e Attilio Bianchi.

Ad annunciarlo, il Comune di Sessa Cilento: "La cerimonia si svolgerà presso il Comune in data che sarà definita in futuro, naturalmente quando il periodo emergenziale sarà rientrato", fanno sapere da Palazzo di Città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'omaggio

Un omaggio importante per "i tre Medici impegnati che presso l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, in questo periodo così difficile per il mondo intero, stanno dando un contributo grandissimo per combattere Covid-19".