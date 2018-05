Palinuro, proposta per la cittadinanza onoraria a Jovanotti: "Grazie davvero"

"È vero, sono molto legato a Palinuro, quell’estate del 1987 è stata mitica per me, per tante ragioni, tutte bellissime. Ringrazio il sindaco di Palinuro, per l’invito e per l’affetto che dichiara in questo articolo. In questi giorni anche se non siamo lontani non ce la faccio a passare a Palinuro, il tour è una macchina che gira tutta intorno alle energie che poi scarico sul palco e il resto delle ore per me è importante restare nei box. Una volta nei prossimi mesi ci organizziamo, grazie davvero!". Lo ha scritto Lorenzo Jovanotti su Facebook, commentando la decisione del sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, di conferirgli la cittadinanza onoraria.

L’iniziativa del primo cittadino era arrivata dopo che Lorenzo Cherubini, in tour al Palasele di Eboli, aveva ricordato al pubblico la stagione vissuta nella località cilentana. Tanta curiosità sui social.