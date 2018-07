Vietri: Antonio Tajani è cittadino onorario, Forza Italia soddisfatta

Antonio Tajani è cittadino onorario di Vietri. “Il Comune di Vietri sul Mare ha conferito la cittadinanza onoraria al Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani”, ha detto il Sindaco di Vietri, Marcello Civale a margine del Consiglio comunale che alla unanimità dei presenti ha deliberato la scelta. Durante i lavori il Sindaco ha illustrato la storia dei Tajani. Per secoli hanno legato il nome alla storia del centro vietrese e dell’ intera costiera amalfitana. Con ceramisti, avvocati, uomini di Chiesa e parlamentari.

Parla il sindaco

“Il Presidente rappresenta - ha aggiunto - un vanto per la nostra comunità, è per noi un piacere ed una opportunità questa occasione. Il Comune di Vietri è - ha concluso - più vicino all’Europa. La famiglia Tajani ha un forte legame con la nostra terra, ha contribuito a fare la storia di Vietri. Aspettiamo il Presidente per la fase finale di questa cerimonia”.

Il commento

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Salerno e i parlamentari azzurri Enzo Fasano, Gigi Casciello e Marzia Ferraioli esprimono la propria soddisfazione per la decisione dell’Amministrazione comunale di Vietri sul Mare. "Prendiamo atto con piacere e soddisfazione della sensibilità avuta dal Consiglio comunale di Vietri sul Mare- ha detto il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, Enzo Fasano - È il giusto riconoscimento per un politico che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alla provincia di Salerno e in particolare a Vietri sul Mare, terra a cui è legato da antiche e forti radici".