Camorra, confisca da 300mila euro per un affiliato al clan Bisogno di Cava

Importante operazione della Dia di Salerno, diretta dal tenente colonnello Giulio Pini e coordinata dal tenente colonnello Salvatore Perrotta, stamattina. La Sezione Operativa di Salerno, infatti, ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Tribunale di Salerno, su proposta dello stesso Direttore della DIA condivisa dalla Procura della Repubblica, nei confronti di D.E.V., pregiudicato affiliato allo storico clan camorristico "Bisogno", attivo a Cava dé Tirreni e in altri Comuni limitrofi, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, finalizzata alla commissione di diverse estorsioni nei confronti di imprenditori dell'agro cavese.

Il fatto

Nel 2009, la reiterazione di tali condotte da parte dell'affiliato al clan, aveva portato all'emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Il provvedimento di confisca di oggi che ha interessato il patrimonio illecitamente accumulato, è stato emesso dal Tribunale, su proposta avanzata dalla DIA, quale risultato dell'analisi delle diverse vicende processuali e di articolate indagini, che hanno fatto emergere la pericolosità sociale del soggetto, data sia dall'appartenenza allo storico sodalizio camorristico dell'agro cavese, sia dalle abituali frequentazioni con diversi pregiudicati della zona, come sostenuto nel corso della procedure camerale, promossa del Direttore della DIA e sostenuta dalla Procura della Repubblica. E' stato sottoposto a confisca, dunque, un appartamento ubicato a Cava dé Tirreni, comprensivo di terreno e relative pertinenze, del valore di circa 300.000 euro.