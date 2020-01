Clan Contini, latitante napoletano scovato in una villa a Capaccio: l'arresto

E' stato arrestato a Capaccio dai carabinieri di Napoli, Giuseppe Arduino, uno degli esponenti del clan Contini. Il latitante è stato beccato in una villa, a Paestum: irreperibile dal 26 giugno scorso, era stato accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nel corso di una retata culminata con provvedimenti per oltre 100 persone.

L'arresto

A scovarlo e a metterlo in manette, dunque, i militari che lo hanno rintracciato nella città dei Templi.