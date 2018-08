Cilento da vip, Claudia Schiffer festeggia il compleanno a Palinuro

Ha festeggiato il suo compleanno sulla spiaggia del Buondormire a Palinuro, la splendida modella Claudia Schiffer che ha spento le candeline al chiaro di luna. Approdata sulla spiaggia cilentana a bordo di un mega yacht, insieme al marito, ai figli e ad alcuni amici, ha incantato tutti con il suo abito bianco, una ghirlanda di fiori tra i capelli e il suo inconfondibile sorriso.

La cena

Blindata, la cena curata dai padroni di casa Felice e Maria Francesca Merola, con piatti base di pesce e prodotti tipici del Cilento. Infine, direttamente via mare, la torta con le candeline, giunta su una barca a remi sulle note di “O sole mio”. In tanti, dopo il party, hanno avvicinato la modella per scattare foto e selfie. Curiosità.