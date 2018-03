Lite sul Corso a Salerno: clochard accoltella un passante

Momenti di tensione, ieri, su Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno, dove un clochard ha accoltellato un passante ad una gamba. I due avrebbero avuto un battibecco per futili motivi.

Il caso

In particolare, il clochard si sarebbe infastidito perchè la vittima, insieme ad un’altra persona, aveva consentito che due cani iniziassero a giocare tra di loro. Di qui la polemica verbale e le offese. I due uomini hanno reagito alzando la voce e lui ha colpito uno di loro con un fendente. Sul posto sono giunti, in pochi minuti, i carabinieri che hanno soccorso la vittima e rintracciato l’aggressore, anche lui di nazionalità italiana. L’arma, invece, non è stata trovata. Dunque è stato rilasciato per l’impossibilità di procedere nei suoi confronti.