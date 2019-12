Clochard fruga tra i rifiuti: la riflessione di un lettore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Vorrei segnalare un episodio accaduto in piazza sedile di Portanova, alle ore 3 circa, ho visto un giovane che apriva le buste dell'immondizia. Si trattava di un ragazzo ben vestito, distinto e quando mi sono avvicinato ho capito che oltretutto era anche colto: cercava qualcosa da mangiare.

Gli ho regalato qualcosa, nell'indifferenza dei passanti. Natale non dovrebbe essere una festa umanitaria? Qualcosa che abbia a che fare con donare per sentirsi meglio, un pensiero per i più sfortunati? Grazie per aver letto, forse svegliamo gli animi.

Antonio Savarese