M5S, clonato il profilo della candidata Alessia D'Alessandro: il caso

E' stato clonato il profilo Facebook della candidata del M5S Alessia D’Alessandro. "Ladri di identità parlano a mio nome, vi chiedo aiuto - ha scritto la modella italo-tedesca - In queste ore qualcuno sta creando delle pagine false; abbiamo già segnalato ai responsabili di Facebook il furto di identità in atto".

L'appello

"Vi chiedo di condividere questa pagina per evitare che qualcuno cada in tranelli di persone che stanno comunicando in mio nome. Grazie", ha concluso la candidata del collegio di Agropoli.