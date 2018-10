Coca Cola Positano: sulle lattine, l'omaggio alla Costa Diva

Coca Cola Positano, con tanto di targa celebrativa in edizione limitata, è l'omaggio che il celebre marchio ha voluto rendere alla città verticale e alla Costa Diva. Positano è stata selezionata tra le quattro mete e perle della Campania per celebrare le bellezze del territorio: sarà presente sulle lattine e le bottiglie in PET di Coca-Cola e Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie.

Le altre location

Prodotta nello stabilimento di Marcianise e distribuita in esclusiva nella regione, Coca Cola ha voluto rendere omaggio anche a Piazza del Plebiscito, al Maschio Angioino ed ai Faraglioni di Capri.