Cocaina nella custodia di un gioco per console elettronica: un arresto a Eboli

E' finito nei guai un giovane di origini ucraine, K.S.: gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Investigativa del Commissariato di Battipaglia lo hanno tratto in arresto ieri sera.

Il blitz

Il giovane, già sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, presso la propria abitazione di Eboli, all’esito della quale gli agenti hanno scovato in un mobile del bagno, nascoste nella custodia di plastica della cartuccia di un gioco elettronico per console, tredici confezioni di cellophane contenente droga. Inoltre, sull’armadio della propria stanza è stata trovata una scatola contenente una bustina di cellophane con all’interno sostanza stupefacente ed un bilancino elettronico di precisione. Dai successivi esami di laboratorio da parte della Polizia Scientifica di Salerno, è stato possibile accertare che si trattava di cocaina per un peso complessivo di circa 17 grammi. Il ragazzo è finito agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.