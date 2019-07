Spaccio di cocaina tra Nocera e comuni limitrofi, sgominata una gang: otto arresti

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip a carico di otto indagati, tutti ritenuti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito del provvedimento, richiesto dalla Procura, sotto stati rinchiusi in carcere un 50enne ed un 37enne nocerini, con la convivente di quest’ultimo, una 42enne originaria di Pompei, sottoposta agli arresti domiciliari, ed hanno applicato il divieto di dimora nella provincia di Salerno nei confronti di cinque indagati, tutti nocerini di età compresa tra i 19 ed i 47 anni.

L'inchiesta

Le indagini, partite dal mese di gennaio subito dopo l’arresto di un 53enne sorpreso in possesso di 140 grammi di cocaina nascosti nella sua abitazione a Nocera Inferiore, hanno consentito di ricostruire una fitta rete di spaccio di stupefacenti, principalmente cocaina, che gli indagati distribuivano a Nocera Inferiore e comuni limitrofi con spostamenti frenetici e metodi di consegna a domicilia, sia presso abitazioni che nel corso di fugaci incontri in strada, ad una clientela che comprendeva anche insospettabili professionisti; di documentare le responsabilità penali, a titolo di concorso, di altre tre persone deferite in stato di libertà; di recuperare e sottoporre a sequestro complessivamente 160 grammi di cocaina e di segnalare all’Autorità Amministrativa oltre 20 persone sorprese con quantitativi di stupefacente acquistato per uso personale.