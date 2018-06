Trasportavano su uno scooter due chili di cocaina: tre arresti a Salerno

Questa mattina le pattuglie della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Salerno hanno notato sul raccordo Avellino-Salerno, all’altezza di Baronissi, un’automobile di grossa cilindrata che procedeva insieme ad uno scooterone verso il centro cittadino.

L'inseguimento

Gli agenti hanno subito riconosciuto alcuni pregiudicati locali ed, insospettiti dall’andatura dei due veicoli, hanno deciso di pedinarli. Dopo alcuni chilometri la vettura, con una manovra repentina, ha cambiato direzione di marcia, separandosi dallo scooter per eludere il controllo da parte dei poliziotti che, prontamente, si sono messi all’inseguimento di entrambi i veicoli e, dopo diversi chilometri, sono riusciti a bloccare i fuggitivi. Nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati, nel vano sottosella dello scooter, due panetti di cocaina per un peso complessivo di 2 kg. I tre uomini, R.I. di 36 anni, L.V. di 33 anni e A.C. di 47 anni, tutti di Salerno, sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, rinchiusi nella casa circondariale di Salerno-Fuorni in attesa del giudizio di convalida.