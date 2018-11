Gruppo di coccinelle "beccato" sulla cima del monte Motola: colori e suggestioni nel cuore del Cilento

E' diventata virale la foto del gruppo di coccinelle sorpreso, forse, durante il letargo, ed immortalato tra tronchi e pietre, sulla cima del monte Motola, tra Piaggine e Sacco, nel salernitano.

Ha attirato non pochi like, infatti, lo scatto pubblicato sul profilo Instagram di Trekaboutcilento: un tripudio di colori e buon auspici domina la foto che ritrae l'insetto più benaugurante del mondo. Tanta curiosità e meraviglia, dunque, per il "dettaglio" nascosto nel cuore del Parco nazionale del Cilento.