Mercati di Campagna Amica al Parco Pinocchio: riapertura rinviata al 24 maggio

Rinviati di una settimana, i mercatini della Coldiretti, a Salerno. A renderlo noto, il vicedirettore di Campagna Amica, Enzo Galdi: "Stiamo ultimando gli ultimi accorgimenti per garantire tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli - ha detto Galdi alla nostra redazione - La riapertura, quindi, andrà a coincidere con l'avvio dei mercati rionali. Ugualmente, per gli stands a Sant'Apollonia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il particolare

Circa la possibilità di ospitare i contadini della Coldiretti anche in piazza San Francesco, pare che l'ipotesi sia sfumata: tanta amarezza non solo nei residenti del quartiere che, con la presenza degli stands, contavano su una riappropriazione della piazza troppo spesso in balia di incivili e clochard, ma anche negli amanti del gusto del centro cittadino che attendevano con ansia i prodotti a km 0 della Coldiretti.