Frutta sottopagata, la Coldiretti regala pesche e albicocche a Salerno

Sarà una giornata di protesta quella in programma per domenica 30 giugno organizzata dalla Coldiretti Campania che, con i suoi volontari, regalerà la frutta in tre porti campani: Salerno, Pozzuoli e Napoli.

L’associazione, in una nota, lancia l’allarme su ciò che sta accadendo nel settore agro-alimentare: “La tempesta perfetta sui prezzi ha provocato un crollo al di sotto dei costi di produzione della frutta di stagione, in particolare pesche, nettarine e albicocche. Da una parte c'è un'eccedenza di produzione in tutto il bacino del Mediterraneo, che sta portando sul mercato quantità enormi anche da Spagna e Grecia. Dall'altra parte si assiste, nonostante i prezzi bassi, ad un calo della domanda per questi frutti. Il risultato è un prezzo riconosciuto in campo per le albicocche al produttore agricolo dalla grande distribuzione di 0,50 centesimi al kg, comprensivo dei costi di trasporto e confezionamento, che pesano per circa 35-40 centesimi”.

Non solo. “Le nettarine vengono pagate al produttore 25 centesimi, mentre le pesche intorno ai 20 centesimi - sottolinea Coldiretti Campania - Vale a dire che al produttore restano 5-10 centesimi al kg, al di sotto dei costi di produzione, che sono di circa 30-35 centesimi al kg. A questi numeri si aggiunga anche il crollo del prezzo pagato per lo scarto di produzione, quello che viene utilizzato per i succhi di frutta, pagato 1-2 centesimi al kg. Nel bacino del Mediterraneo si raccoglie il 60% della produzione mondiale di albicocche. Le albicocche italiane presenti sul mercato provengono in gran parte dall'Emilia Romagna e dalla Campania”. Da questo nasce la protesta dei frutticoltori che regaleranno a cittadini e turisti pesche e albicocche all'imbarco degli aliscafi di Sorrento e in piazza Tasso, al porto di Pozzuoli e al Molo Masuccio di Salerno.