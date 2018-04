Coldiretti Salerno, Busillo nominato accademico dei georgofili

Vito Busillo, presidente provinciale di Coldiretti Salerno, è stato nominato Accademico dei Georgofili. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Palazzo Vecchio a Firenze nel corso della cerimonia ufficiale di inaugurazione del 265° Anno Accademico.

La nomina

Un’onorificenza per l’impegno che Busillo - imprenditore dell’ortofrutta e della quarta gamma, presidente del Consorzio di Bonifica destra Sele e dell'Unione regionale delle bonifiche - ha sempre profuso per il mondo agricolo, sia dal punto di vista degli investimenti e dello sviluppo della propria azienda, nella quale ha posto al centro innovazione e ricerca, sia nell’ambito delle iniziative realizzate con Coldiretti e il Consorzio Destra Sele. “È un riconoscimento prestigioso essere accolto tra i membri della’Accademia dei Georgofili - sottolinea Busillo - un traguardo che mi inorgoglisce ma che rappresenta l’ulteriore stimolo a fare sempre meglio per sviluppare il comparto agricolo e delle bonifiche in Campania”. L’Accademia dei Georgofili è al mondo la più antica Istituzione a occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti, e promuove il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico economiche e la crescita sociale nel campo agricolo.