Camerota: collana in pasta vitrea dell’età del Bronzo, la scoperta nella Grotta della Cala

Una collana in pasta vitrea risalente all’età del Bronzo finale: è la scoperta dei ricercatori dell’Università di Siena presso la Grotta della Cala, nel Comune di Camerota, in Cilento. La campagna di scavo è stata avviata lo scorso 8 ottobre dai ricercatori dell’Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’università di Siena, in collaborazione con la Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Salerno e Avellino e con il sostegno dell’amministrazione comunale di Camerota.

I resti della collana, risalente al periodo del Bronzo finale, realizzata in pasta vitrea e ambra, sono stati rinvenuti nella camera più interna della cavità, accanto a frammenti di ceramica e a resti umani. Finora sono state recuperate più di venti perle, ma con il proseguimento dello scavo i ricercatori attendono ulteriori rinvenimenti. Si trattarebbe del primo ritrovamento del genere in Campania.