Collegamenti Unisa, novità per gli studenti di Roccapiemonte

Novità per chi viaggia da Roccapiemonte all'Università di Fisciano. Il sindaco Carmine Pagano e l’assessore ai Trasporti Daniemma

Terrone, infatti, hanno fatto sapere che da domani, giovedì 1° febbraio, gli studenti universitari di Casali potranno muoversi verso l’Ateneo direttamente dalla frazione di Roccapiemonte, con il passaggio di bus nella zona “Palazzi Verdi”.

«L’Amministrazione ha immediatamente recepito le istanze degli studenti universitari di Casali e, da Assessore al ramo trasporti, mi sono attivata rapportandomi sin dallo scorso ottobre con i responsabili della Provincia di Salerno per le valutazioni del caso, al termine delle quali si è giunti alla attesa novità. Da domani i pendolari di Casali non dovranno più raggiungere il centro di Roccapiemonte per poter poi viaggiare verso la cittadella universitaria. Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto, sia in termini di servizio reso alla popolazione, che come cittadino che per lungo tempo ha viaggiato per studi e lavoro, quindi consapevole dei disagi e delle difficoltà del pendolarismo. Con il Sindaco Pagano e tutta l’Amministrazione, siamo convinti di avere contribuito alla serenità di tanti studenti e delle loro famiglie».