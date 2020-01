Esce di casa e sparisce nel nulla: imprenditore trovato morto a Colliano

Nella serata di venerdì era uscito di casa per recarsi nel terreno agricolo di sua proprietà, situato a pochi chilometri di distanza. E, da lì, non è più tornato. Per questo i familiari, preoccupati per la sua sorte hanno allertato i carabinieri che hanno avviato subito le indagini. Stamattina - riporta anteprima24 - il tragico ritrovamento del corpo dell’uomo, di 58 anni, titolare di un’azienda di Colliano, proprio nella sua area agricola.

Le indagini

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Oliveto Citra dovrà verrà effettuato l’esame autoptico per fare chiarezza sulla causa del decesso. Dolore nella comunità collianese dove il 58enne era molto conosciuto.