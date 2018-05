"Guarirò vostro figlio" e truffa una coppia: denunciato finto medico

Si era spacciato per laureato a Roma, con tanto di master a Boston. Poi si era presentata a casa di una coppia di Contursi, in camice bianco, facendo promesse che a dire di altri sembravano irrealizzabili. «Farò camminare vostro figlio tetraplegico». Il finto medico, 44enne, aveva riferito che la diagnosi accertata al ragazzo dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma fosse errata. Quel bambino disabile, insomma, poteva camminare «recuperando le capacità motorie».

La truffa

Per realizzare il "miracolo", il finto medico aveva chiesto 480 euro in contanti. I due coniugi, speranzosi ed incauti, avevano pagato. Ma le condizioni di salute del figlio di due anni non sono mai cambiate. Il bambino tetraplegico e tracheotomizzato non ha mai ripreso a camminare. Convinti di essere stati raggirati, la coppia ha sporto denuncia contro il sedicente medico. La Procura ha aperto un'indagine e giovedì scorso, la Guardia di Finanza ha perquisito lo studio medico a Colliano. Al finto medico viene contestata la truffa aggravata e l'esercizio abusivo della professione medico legale e di massoterapia.