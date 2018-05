Colliano, anziano travolto e ucciso dalla sua zappatrice

Tragedia, ieri, a Colliano, dove un anziano di 89 anni, Felice Gugliucciello, è morto mentre utilizzava la sua zappatrice nel suo terreno agricolo.

La dinamica

L’uomo era andando in campagna per svolgere dei lavori nel campo di mais. Forse ha messo un piede in fallo ed è caduto, forse si è distratto oppure è stato colto da un malore, quando, improvvisamente, ha perso il controllo della zappatrice che le si è rovesciato addosso, investendolo in pieno, con le lame ancora in movimento. Le sue urla hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto, in poco tempo, è giunta un’ambulanza, ma, purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Una morte atroce, la sua, che ha sconvolto l’intera comunità. Gugliecciello lascia una moglie e una figlia.